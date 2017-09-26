Volkan Babacan'a su şişesi atan holigana 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli F.B'nin 9 Eylül'de Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını izlemek üzere tribünde yer aldığı belirtildi.

Şüpheli F.B'nin, müsabakanın ikinci yarısı başlarken elindeki pet şişeyi Medipol Başakşehir takımının kalecisi Volkan Babacan'a fırlattığı aktarılan iddianamede, bu eylemden dolayı Babacan'ın hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, incelenen kamera kayıtlarına ve şüphelinin savunmasına göre, eylemin doğrudan Babacan'ın hedef alınarak gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı vurgulanarak, Babacan'ın ifadesinde şüpheliden şikayetçi olduğu, bu suretle üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı bildirildi.

F.B'nin, TCK'nın 86/3. maddesinde düzenlenen "silahla kasten yaralama" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüpheli F.B. hakkında ayrıca 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında güvenlik tedbiri uygulanması da istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.