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Volkan Babacan'ı yaralayan Fenerbahçe'ye ağır fatura

Sarı-lacivertli taraftarın attığı su şişesi Volkan Babacan’ı yaraladı, fatura Fenerbahçe’ye kaldı. PFDK’ya sevk edilecek kulübün ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

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Fenerbahçe tribününden gelen bir su şişesi Volkan Babacan’ın başını yaraladı, sarı-lacivertli kulübün başı belaya girdi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce tribünlerden atılan bir pet şişe, Medipol Başakşehir kalecisi Volkan’ın başına isabet etti. Bir anda kendini yere bırakan Volkan Babacan’a sağlık görevlileri mücadele etti. Tecrübeli file bekçisinin tedavisinin ardından maçın hakemi Fırat Aydınus gecikmeli olarak mücadeleyi başlattı.
 
Bir taraftarın yaptığı bu hamle, Fenerbahçe’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine neden olacak. Tribünlerden sadece bir şişe gelmesi nedeniyle seyircisiz oynama cezasının beklenmediği ancak kulübe ağır bir para cezasının geleceği dile getirildi. Kulüp de tribünleri çeken kamera görüntülerinden hareket ederek şişe atan taraftarı tespit etmeye çalışacak.
 
Daha önce Fenerbahçe’de oynadığını hatırlatan Volkan Babacan, “Bu mesleği yapıyorsam Fenerbahçe’nin katkısı çok büyüktür. Oyunda herkes hata yapabilir ama yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Umarım atan vatandaş da bizim de ailemizin, sevdiklerimizin maçı izlediğini akıllarında bulundurursa sevinirim” dedi.

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