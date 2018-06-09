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Volkan Demirel 1 yıl daha oynamak istiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in 1 yıl daha takımda kalacağı tahmin ediliyor.

  • StarSpor
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Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel, Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimin kendisiyle masaya oturması için davet bekliyor. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven, “Hayalim en az bir yıl daha oynamak  ve futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak” dedi. Yönetimin de Volkan’la devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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