Volkan Demirel 1 yıl daha oynamak istiyor

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel, Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimin kendisiyle masaya oturması için davet bekliyor. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven, “Hayalim en az bir yıl daha oynamak ve futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak” dedi. Yönetimin de Volkan’la devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.