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Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel 5 yıl daha sarı lacivertli kulüpte

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan milli kaleci Volkan Demirel'in 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyeceği belli oldu.

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Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan THY Euroleague maçından sonra ezeli rakibine ağır göndermelerde bulunan ve sarı lacivertli taraftarlarla birlikte 'Cimbom'a böyle' tezahüratı yapan Volkan Demirel Kayserispor karşısında 4 gol yiyince milli eldiven kendi camiasından da büyük tepki topladı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Volkan'ın takımdan gönderileceği iddia edilirken, yaşanan son gelişmelerden sonra 35 yaşındaki kalecinin artık Fenerbahçe'ye zarar verdiği belirtiliyor.

"VOLKAN DEMİREL ÇOKTAN İMZAYI ATTI BİLE"
 
Sezon sonunda Fenerbahçe ile vedalaşacağı hatta kaleyi Ospina'ya devredeceği yazılıp çizilen Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit ortaya atılan iddialara net yanıtlar verdi. Volkan'ın 2000 yılında kulübüne imza attığını belirten Şehit, deneyimli eldivenin 40 yaşına kadar Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını ifade etti. 
 
İşte Erdinç Şehit'in açıklamaları...
 
Volkan hakkında yapılan haberleri maksatlı buluyorum, ben daha öncede belirtmiştim Volkan 40 yaşına kadar Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Evet oyuncunun sezon sonunda kontratı bitiyor ama bu bizim için hiç önemli değil Volkan 2000 yılında imzayı atmıştı zaten, bizim hali hazırda 'B' planımız yok. Volkan Demirel'le anlaşılmazsa şuraya gideriz buraya gideriz diye birşey yok. Volkan Demirel sezon sonunda boş mukaveleye imza atar Başkan onu doldurur.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor

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