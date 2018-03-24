Volkan Demirel 6 maçta 27 gol yedi! Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de, milli ara dolayısıyla Boluspor ile hazırlık karşılaşması oynandı. Maç sonunda taraftar ve tüm camia skorun şokunu yaşarken, Volkan Demirel'in yediği 6 gol kariyerinde önemli bir detay oldu.