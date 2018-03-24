Volkan Demirel 6 maçta 27 gol yedi!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de, milli ara dolayısıyla Boluspor ile hazırlık karşılaşması oynandı. Maç sonunda taraftar ve tüm camia skorun şokunu yaşarken, Volkan Demirel'in yediği 6 gol kariyerinde önemli bir detay oldu.
Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı.
Deneyimli file bekçisinin Burak Asan'ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı
En kötü Volkan performansı
2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5
2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2
2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1
2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1
2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1
(Sporx)
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