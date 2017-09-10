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Volkan Demirel 80 metreden golü gördü, 15 metreden topu göremedi

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, dün akşama da yaptıkları ve yapamadıklarıyla damgasını vurdu.

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Rakip futbolcularla, tribünlerle ve hakemle sürekli diyalog halinde olan tecrübeli eldiven, Fenerbahçe’nin bulduğu ikinci golde ilginç bir enstantaneye imza attı. Hakem ve yardımcı hakem arasında golü verip vermeme tartışması yaparken kalesinden fırlayıp gelen Volkan, “Ben gördüm goldü” diyerek, 80 metre mesafeden pozisyonu süzdüğünü iddia etti. Ancak bu pozisyondan sadece 12 dakika sonra Kerim Frei’ın ceza sahası dışından vuruşunu sadece izlemekle yetinen Volkan, sahadan hüsranla ayrıldı.

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