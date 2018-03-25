Volkan Demirel, Boluspor maçı sonrası takım arkadaşlarına patladı: Takımı da beni de rezil ettiniz

Kariyerinde ilk kez 6 gol yiyen Volkan Demirel, Boluspor maçı sonrası patladı.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, milli arada Boluspor'la oynanan hazırlık maçında yaşanan felakete seyirci kalamadı. 90 dakika süre alan tecrübeli eldiven, çok kötü oynayan arkadaşlarını soyunma odasında adeta kılıçtan geçirdi.

Tecrübeli-genç diye ayırt etmeden herkesin hatalarını yüzüne vuran kaptan, "Bu kadro ilk kez bir arada oynamış olabilir ama bu bir bahane değil. Biz Fenerbahçeyiz. Sahada kimse skora isyan etmedi. Mücadele eden yoktu! Takımı da beni de rezil ettiniz. Taraftar bu sonuçları hak etmiyor. Kendinize gelin" şeklinde sert bir konuşma yaptı.

BAZI OYUNCULAR TEDBİRLİ OYNADI

Volkan Demirel, kalesinde ilk kez 6 gol gördü. Bolu'da yediği hatalı gollerle dikkat çeken deneyimli eldiven daha önce en çok golü Arsenal'den (5-2) yemişti. Kaptanın Fenerbahçe macerasında daha önce de 3 kez 4-1'lik skorlar var. Ayrıca Bolu'yla yapılan müsabakada, bazı oyuncuların sakatlık korkusundan dolayı tedbirli oynadıkları gözlendi.

(Vatan)