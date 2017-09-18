Volkan Demirel: Boş işleri kovalamayın

Sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle adeta büyük bir bunalım geçiren Fenerbahçe, ligin 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u yeni transferleri Janssen, Valbuena(2) ve Giulinao’nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Mücadele öncesi geçtiğimiz haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Volkan Demirel'in neden ısınmaya çıkmadığı soru işaretiydi.

Beyaz tv muhabiri tecrübeli file bekçisine ısınmaya neden çıkmadığını sordu. Volkan Demirel soruya, "Boş işleri kovalamayın." ifdalerini kullanarak yanıt verdi. (Fanatik)