Volkan Demirel: Boş işleri kovalamayın
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 4-1 yendiği maç sonrası Volkan Demirel'in karşılaşma öncesi neden ısınmaya çıkmadığı tartışma konusu olmuştu. Tecürbeli file bekçisi kendisine aynı soru sorulması üzerine, 'Boş işleri kovalamayın.'cevabını verdi.
Sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle adeta büyük bir bunalım geçiren Fenerbahçe, ligin 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u yeni transferleri Janssen, Valbuena(2) ve Giulinao’nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.
Mücadele öncesi geçtiğimiz haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Volkan Demirel'in neden ısınmaya çıkmadığı soru işaretiydi.
Beyaz tv muhabiri tecrübeli file bekçisine ısınmaya neden çıkmadığını sordu. Volkan Demirel soruya, "Boş işleri kovalamayın." ifdalerini kullanarak yanıt verdi. (Fanatik)
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