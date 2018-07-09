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Volkan Demirel boş mukaveleye imza attı antrenmana çıktı

Sözleşmesini uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, yeni sezon öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonun  hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu  yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana  ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki  gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği antrenmanı, dar alanda çift  kale maçla tamamladığı belirtildi.

Sözleşmesini bu sabah uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, yeni  sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde  yapacağı antrenmandan sonra yurt dışı kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.

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