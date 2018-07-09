Volkan Demirel boş mukaveleye imza attı antrenmana çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonun hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

Sözleşmesini bu sabah uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmandan sonra yurt dışı kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.