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Volkan Demirel: Bu utancı hep birlikte temizleyeceğiz

Hazırlık maçında Bolusspor'a 6-2 kaybeden Fenerbahçe'de Volkan Demirel, takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.

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Fenerbahçe'nin bir hazırlık maçında da olsa Boluspor'a 6-2 yenilmesinin yankıları hala devam ederken, konu takım içinde de çok konuşuluyor.

Bu durum Aykut Kocaman'ı ise oldukça tedirgin ediyor.

Yaşanan bu küçük çaplı travmanın lige de yansımasından çekinen tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularını sürekli uyarıyor.

Kocaman, Volkan Demirel'le ise konu hakkında özel bir görüşme yaparak "duruma el koyması" talimatını verdi.

Volkan'dan kaptan olarak takım için kontrolü ele almasını isteyen sarı-lacivertli hoca, "Şampiyonluktan söz etmek istiyorsak bundan sonra her maçımızı kazanmalıyız. Sana ve Mehmet'e (Topal) büyük iş düşüyor. Aranızda konuşun, işin ciddiyetini birbirinize anlatın. Bolu maçını da bir an önce unutun" dedi.

Bunun üzerine Volkan, takım arkadaşları ile dün bir toplantı düzenleyip, artık ciddiyeti ele almaları gerektiğini söyledi.

Kaptan yaptığı konuşmada, "Bir 6-2'dir gidiyor. Bunu unutun. Ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Camiamızı derinden yaralayan bu utancı hep beraber temizleyeceğiz. Kendimizi affettirmek için önümüzde bir fırsat var; o da Kayseri'den galibiyetle dönmek. Sonrasında ise canımızı dişimize takıp her maçımızı kazanmalıyız. Buna mecburuz, bunu camiamıza borçluyuz" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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