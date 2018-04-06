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Volkan Demirel Fenerbahçe ile yeni kontrat yapmayı bekliyor

Daha önce M.City, Monaco ve A.Madrid gibi kulüplerden teklif alan Volkan Demirel, Fenerbahçe'den yeni kontrat bekliyor.

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Fenerbahçe'de 500. maçını geride bırakan Volkan Demirel, yeni sözleşme bekliyor. 36 yaşındaki file bekçisi, tekliflere rağmen en az 40 yaşına kadar kulübüne hizmet etmek istiyor. Son teklifin ABD'den geldiği Volkan'ı geçmişte ne takımlar istedi de gitmedi. 2008'de M.City'nin teklifine 'hayır' diyen Volkan, 2010'da Monaco'yu reddetti. 

3 Temmuz süreci sonrasında Lugano, Andre Santos ve Niang gibi isimler takımdan ayrılırken, Volkan'ı da Aston Villa, Swansea, Hamburg, Atletico Madrid gibi takımlar istedi ancak hiçbirisiyle görüşmedi. 2013'te bir Arap takımının 3 yıllığına 20 milyon euro'luk teklifini de görmezden gelen tecrübeli file bekçisi, 2015'te Milan'a, 2016'da ise Qarabagh'a "hayır" dedi.

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