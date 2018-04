Volkan Demirel: Fenerbahçe taraftarı böyle bir şey yapmaz

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ve tatil edilen rövanş maçında yaşananların kendilerini üzdüğünü söyledi.

"Maçın sahada bitmesi taraftarıydık"

Sarı-lacivertli futbolcu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "İki tarafın da istemediği bir olay gerçekleşti. Maçın sahada bitmesi taraftarıydık. Saha içindeki olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan maçı tatil etti." dedi.

"Bunu yapanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum"

Kendisinin 15-16 yıldır sarı-lacivertli formayı giydiğini ve Kadıköy'de çok sayıda maça çıktığını hatırlatan Volkan, "Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Sinirlerin gerildiği zamanlarda ufak tefek şeyler olmuştur ama bu kadar üstüne gidilen bir durum olmamıştır. Bunu yapanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı bunu yapmaz. Benim uyarılarıma rağmen hala bu devam ediyorsa, bunun altını iyice kazıyıp bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarı yapmaz"

Tecrübeli kaleci, gerçek Fenerbahçe taraftarının her zaman takımına sahip çıktığına vurgu yaparak, "Taraftarımız, rakip takımı etkilemek için tezahürat yapar ama hiçbir şekilde karşı tarafa zarar verecek durumda bulunmaz. Fenerbahçe camiasının zarar görmemesini ister. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarı yapmaz. Tüm ayrıntılarıyla bakılıp, kararın ona göre verilmesini bekliyoruz. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ben bundan daha fazlasını da yaşadım ama her zaman futbolun sahada bitmesini istediğim için oyunda kaldım. Görevimi yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)