Volkan Demirel ile Rui Vitora arasında gerginlik!
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynadığı ilk maçta Volkan Demirel ile Portekiz ekibinin teknik direktörü Rui Vitoria arasında gerginlik yaşandı. Rui Vitoria Volkan Demirel'e 'sarı kart görmeliydin' diyerek tepki gösterirken, tecrübeli file bekçisi de 'Bana dokunma' yanıtını verdi
Volkan Demirel ile Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria arasında tartışma yaşanırken olayın detayları da ortaya çıktı. 0-0 sona eren ilk yarı Benfica'nın hocasını bir hayli kızdırırken Vitoria soluğu hemen oyunu yavaşlattığını düşündüğü Volkan Demirel'in yanında aldı.
Vatan'ın haberine göre, deneyimli file bekçisini iten Portekizli teknik adam "Sarı kart görmeliydin" dedikten sonra sert bir tavırla Portekizce sözlerine devam etti.
Volkan Demirel ise Vitoria'nın müdahalesi sonrasında İngilizce olarak "Bana dokunma" diyerek tepki gösterdi.
Sonrasında maçın Belaruslu hakemi Kulbakov'un geldiğini gören Volkan "Gördün mü? Bunu rapor et" diyerek tepki gösterdi.
Araya girenler olayın daha da büyümesini önlerken gözler de hakemin raporuna çevrildi.
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