Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu el sıkışmadı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk düdüğünden önce Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi seramoni sırasında Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel arasında yine gerginlik yaşandı.
Son yıllarda aralarında problem yaşanan Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel, maç öncesi iki takım birbirlerine başarılar dilediği sırada el sıkışmadı. İki oyuncu da, diğer oyuncularla tokalaşırken, birbirlerini boş geçti.
Volkan ile Sabri arasında 2014 yılında oynanan derbi maçta büyük tartışma çıkmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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