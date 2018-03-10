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Volkan Demirel isyan etti! 'Ben ne yaptıysam takımım için yaptım'

Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile kupada oynanan derbi çoktan geride kaldı ama olaylı maç cezalarıyla ve yankılarıyla hala konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile kupada oynanan derbi çoktan geride kaldı ama olaylı maç cezalarıyla ve yankılarıyla hala konuşuluyor.

Bunlardan biri mücadelenin kilit adamlarından olan kaptan Volkan Demirel...

Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmede içini döken ve hatta hocasına sitem eden Volkan Demirel formayı geri kaptı ama çok çarpıcı sözlerle de yaptığı hareketin arkasında durduğunu söyledi...

Derbide hakeme yaptığı aut itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gören tecrübeli file bekçisi, o gün yaptığı itirazın hala arkasında duruyor. 36 yaşındaki kalecinin takım arkadaşlarıyla zaman zaman yaptığı konuşmalarda hala kendisine haksız bir kart çıkarıldığını söylediği belitilirken, önceki gece oynanan Tottenham-Juventus maçındaki Buffon'un itirazlarını da örnek gösterdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kalecinin yaptığı konuşmalarda "Ne yaptıysam bu takım için yaptım. Aynı pozisyon bugün de yaşansa yine gider itiraz ederim. Ben kaptanım tabii ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağım" sözleriyle kendini savunduğu ifade edildi.

Volkan'ın ayrıca teknik direktör Aykut Kocaman'ın maç sonu sözlerine de oldukça kırgın olduğu ifade edildi. Volkan'a moral vermeye çalışan arkadaşlarının da kaptandan takımı toparlamalarını istediği vurgulandı.

Aykut hoca, Beşiktaş derbisi sonrası kırmızı kart görmelerini eleştirerek "Hakem bizim kırmızı kartlarımızda yüzde yüz haklı. Oyuncularım ise yüzde yüz haksız. Onların cezasını ben keseceğim. Ben işimi yapacağım" demişti.

Volkan Demirel ve Aykut Kocaman arasındaki görüşmede ise iş tatlıya bağlandı. İkilinin zirvesi sonrasında Volkan Demirel, kaleye ve ilk 11'e geri döndü.

(Sabah)

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