Volkan Demirel kritik maçlar öncesi takım arkadaşlarına güven ve moral verdi

Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın seçime gireceğini resmen duyurmasının ardından futbolcular da şampiyon olmak için adeta kenetlendi.

Oyuncular, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Kayserispor karşılaşması öncesi Kandilli'deki bir restoranda bir araya geldi. Oldukça keyifli sohbetlerin yaşandığı organizasyonda sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet tam kadro hazır bulunurken, yönetim cephesinden ise asbaşkan Ali Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu katıldı.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla affedilen Ozan Tufan'ın yanında oturan Volkan Demirel, yemekte kısa bir konuşma yaptı. Takımın en tecrübeli ismi alarak söz alan başarılı file bekçisi arkadaşlarından şampiyonluk sözü aldı. Teknik heyete de başarılı olacaklarının sözünü veren 36 yaşındaki eldiven, şu ifadeleri kullandı:

'HERKESİ YENEBİLİRİZ'

"Ligde birbirinden önemli 8 maçımız var. Kupada da Beşiktaş rövanşı ve final karşılaşması olmak üzere 2 mücadeleye daha çıkacağız. Yani 10 hayati finalimiz bulunuyor. Ben her iki kulvardan da alnımızın akıyla çıkıp, çifte zafer yaşayacağımıza inanıyorum. Çünkü bu takıma çok güveniyorum. Takım olursak önümüzde kimse duramaz. Bu sezon birçok karşılaşmada herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Bu potansiyelimiz var. Mutlu son bizi bekliyor. Bu camiaya şampiyonluk hediye edelim. Bize her koşulda destek olan taraftarlarımızı mutlu edelim."

Giuliano: Aile olduk

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle F.Bahçe'yi adeta sırtlayan Giuliano, takımdaki ortamdan çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı olmak için her türlü imkana sahip olduklarını belirten Sambacı, "Buradaki hava çok güzel. Aile olduk. Bunu da sahaya yansıtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"En önemli sınavımız oynayacağımız ilk maç"

Rusya Milli Takımı'ndan dönen Roman Neustadter, takım yemeğine katıldı. Organizasyonda FB TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı şunları söyledi: "Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon.

Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor." (Vatan)