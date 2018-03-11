Volkan Demirel: Oynasam da oynamasam da takımı sahiplenirim

Fenerbahçe'de son dönemin en çok ön plana çıkan ismi kaleci Volkan Demirel, özellikle kupadaki Beşiktaş derbisi sonrası Aykut Kocaman'ın dahi tepkisini çekmişti.

İtirazlardan dolayı gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen kaptan Volkan'ın hırslı yapısı da buna etken oldu. Ancak tecrübeli eldivenin yakın çevresiyle paylaştığı sözlerde haksızlık karşısında susmak istememesinin altını çizdiği öğrenildi.

Volkan Demirel'in, "Sadece saha içerisinde değil, normal hayatımda da haksızlık karşısında susmam. Kartalspor'da oynadığım dönemden beri bana ya da takımıma karşı sıkıntılı bir durum olursa tepkimi gösteririm" dediği bildirildi.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve kulübü için mücadele ettiğini söyleyen 36 yaşındaki kaptanın, "Fenerbahçe benim için çok önemli, ben her zaman takımımı sahipleniyorum. Oynasam da oynamasam da, kaptan olsam da olmasam da takımımı sahiplenirim, haksızlıkta tepkim olur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile hiçbir sorunu olmadığı kaydedilen Volkan Demirel, geçmiş dönemde de bu dönemde de hep saygı çerçevesinde çalıştıkları kaydedildi. Volkan Demirel'in insan ve hoca olarak Aykut Kocaman'ı sevdiği ve iyi bir ilişkileri bulunduğu belirtildi.

(Skorer)