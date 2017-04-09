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Volkan Demirel: Taraftar haklı, ben de sinirleniyorum

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçının ardından Volkan Demirel, taraftarın tribünlere gelmeme kararının haklı olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçının ardından Fenerbahçe kalecisi ve takım kaptanı Volkan Demirel, maçın ardından çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
 
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe-Akhisar maçının ardından değerlendirmeleri:
 
"15 seneye yakın buradayım. İlk defa tribünlerin bu kadar boş olduğunu görüyoruz. Normal, oynadığımız oyun, bulunduğumuz konum taraftarı çekmiyorum. Bugün ben bile kalede sinirime hakim olamıyor. Taraftar geldiğin de onlar da sinirleniyor. Biz bile sahada bazı şeylere tahammül edemeyecek seviyeye geldik, bu yüzden seyircinin gelmediğini düşünüyorum. Biz de güzel oyun sergilesek gelebilirdi.
 
Galip geldik bugün, iyi oynamadık. Önümüzde derbi var. Bu derbiye en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Önümüzde kupa da var. Ligi iyi yerde bitirmek ve kupayı kazanmak istiyoruz."
 
SAHADAKİ GÖRÜNTÜNÜN NEDENLERİ...
 
"Tek bir nedene bağlı değil. Birçok neden sayılabilir sahadaki görüntü için. Biz futbolcu olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Beğenen beğenmeyen olur, saygı duymalıyız.
 
Yüzde 20 bağ kalmıştı ayağımda, grade 3 deniyor. 40 günde geri döndüm. Hocam görev verdi, oynadım. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Fakat, penaltı pozisyonda geç kaldım. Rakibin geldiğini anlayınca engelledim. Penaltı doğru karardı. Penaltıyı kurtarabilirim diye düşündüm ama olmadı.
 
Bundan sonra kupayı kazanıp taraftarı buraya çekmek için elimizden geleni yapacağız."

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