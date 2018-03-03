Volkan Demirel ve Ricardo Quaresma'dan benzer mesaj: Üzgünüm

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye futboldan daha çok çıkan olaylar ve yaşanan gerilimler damga vurdu. İki takım adına da ön plana çıkan isimler Quaresma ve Volkan Demirel oldu.

Quaresma: Josef küfür etti

Derbide Josef de Souza’ya yumruk attığı için kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını 10 kişi bırakan Ricardo Quaresma, maç sonunda takım arkadaşları ve teknik direktör Şenol Güneş’ten özür diledi. Portekizli futbolcu, “O anda Josef önce bana küfür etti sonra da eliyle bana vurdu. İkinci kez hareketini tekrar ettiği anda ben de refleks olarak karşılık verdim. Kendisini yere atınca kırmızı kart gördüm. Ardından kendimi kaybettim. Hepinizden özür diliyorum. Üzgünüm” sözlerini sarf etti.

PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, Ricardo Quaresma’nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi ve saldırısı nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Volkan: Sakinleştirmek istedim

Fenerbahçeli Volkan Demirel, çok kritik bir anda hakeme itirazdan ikinci sarıyı görerek takımını 9 kişi bırakmıştı. Tecrübeli file bekçisi, kendini savundu. Volkan, “Kaptan olarak benim bazı görevlerim var. Bunları yerine getirmek zorundaydım. Arkadaşlarımın sinirlendiği anlarda onları sakinleştirmek, yatıştırmak ve ayırmak için olay yerine gittim. Ancak bu davranışım ters tepti. Daha sonra başka bir pozisyonda kart görmeme neden oldu. Takımı gereksiz yere 9 kişi bıraktığım için çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Kameni görüşme odasına

Volkan Demirel’in kırmızı kart görmesi, son dönemin tartışılan ismi Kameni’ye 11 yolunu açtı. Kamerunlu file bekçisi, ligdeki derbide yediği gollerle taraftarı kızdırmış, önceki akşam oynanan maçta da Talisca’nın kafa vuruşunda yavaş kaldığı için eleştirilmişti. Aykut Kocaman, Kameni ile özel bir görüşme yaparak, “Kritik bir dönemde kaleye geçiyorsun. Sana güveniyorum, bunu boşa çıkarma” uyarısında bulundu. Yarınki Akhisar maçında eldivenleri giyecek olan tecrübeli kaleci, Volkan’ın alacağı cezaya göre önümüzdeki haftalarda da 11’de olabilir.