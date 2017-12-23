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Volkan Demirel'den arkadaşlarına: Kazanalım tadımız kaçmasın

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi yaptığı toplantıda, “Hedefe bir maç kaldı. Kazanıp devre arasına huzurlu girelim. Kimsenin tadı kaçmasın” dedi.

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Fenerbahçe'de ligin son haftasında kaza yaşamak istemiyor...Lige çok kötü bir başlangıç yapan hatta şampiyonluğa erken havlu atma sınırına gelen Sarı-Lacivertliler daha sonra toparlanarak müthiş bir çıkış yakaladılar. Alınan seri galibiyetlerle hem takım hem de camia havaya girdi. Hepsinden önemlisi ise zirve yarışından kopmak yerine tam tersi en iddialı takım konumuna gelindi. İşte bu görüntünün bozulmasını hiç kimse istemiyor. Bunun için de Atiker Konyaspor ile oynanacak ligin son hafta maçı öncesinde önce teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularına uyarılarda bulup galibiyet isterken ardından da kaptan Volkan Demirel arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.

''YÜZDE 200’ÜMÜZÜ VERMELİYİZ!''

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli file bekçisi Atiker Konyaspor maçının önemine dikkat çekerken alı- nacak galibiyetin önemini belirtti. Volkan Demirel yaptığı kısa konuşmada, “Hedefe bir maç kaldı. Yüzde 200’ümüzü vererek bu maçı da kazanıp devre arasına huzurlu girelim. Kimsenin tadı kaçmasın. Güzel bir iş yaptık sonunu da güzel getirelim. Sonra da kısa süreli de olsa gidip mutlu bir şekilde tatilimizi geçirelim. çünkü ligin ikinci yarısında yine bizi birbirinden zorlu maçlar bekliyor” ifadesini kullandı.

Habertürk

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