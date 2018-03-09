Volkan Demirel'den Buffon isyanı! 'Hakem kart göstermeyi bırak; kızmadı bile'
İtalyan kalecinin, Tottenhem-Juve maçında Volkan’ın itirazına benzer şekilde davranıp kart görmemesi Volkan’ı isyan ettirdi
Kaptan Volkan Demirel, Beşiktaş'la kupada oynanan derbide, bir pozisyonda topun auta çıktığı itirazında bulununca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece oynanan Tottenham-Juventus mücadelesinde de İtalyan ekibinin kaptanı Buffon benzer bir pozisyonda önce yan hakeme sonra orta hakeme itiraz etti ancak herhangi bir kart görmedi.
Bu da Volkan Demirel'i isyan ettirdi. Sarı-lacivertli file bekçisi, kendisine haksız şekilde kart çıkarıldığını savunup "Bir kaptan bu tarz itirazları yapar. Buffon'un da yaptığı gibi... Hakem kart göstermeyi bırak; kızmadı bile" diyerek cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi.
(Fotomaç)
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