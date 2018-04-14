Volkan Demirel'den Galatasaray-Başakşehir yorumu

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli isim Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel aldıkları galibiyeti değerlendirirken, Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında da yorumda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi ilk olarak ''2-0'ı daha sonra koruyamadık. Kalemizde gol gördük. Bu benim için üzücü oldu. Gol yememe serimiz vardı. Bundan sonra kalan 5 maçta da gol yemezsek o da bir seri olur. Güzel bir galibiyet oldu. Son zamanlarda iyi oyunun yanında güzel skorlar buluyoruz. Maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz takım olarak bu şansın bize döneceğini inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Galatasaray - Başakşehir maçı hakkında da ''Yarın üst sıraları ilgilendiren bir maç var. İnşallah o maçtan çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir'' yorumunda bulundu.