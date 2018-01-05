Volkan Demirel'den Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sarı lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

'Kamp dönemi her zaman zor geçer. Çünkü çok çalışır ve çok yorulursunuz. Ama lige burada çok iyi hazırlanırsınız. Biz iyi bir başlangıç yaptık. Buranın ardından da herkesin bildiği hedeflerimize doğru gideceğiz. Her şey o hedefler için zaten. İnşallah kamp bitirip hedeflerimize gideriz.

'Hocamızı tanıma sürecimiz vardı'

Lig uzun maraton. Lige iyi başlamadık açıkcası. Ben de iyi başlamadım kişisel olarak. Ben ligin ilk yarısını ikiye ayrıyorum. İlk 8 maç ve son 8 maç diye. İlk 8 maç kötüydü ama ikinci yarısında kendimize geldik ve puanları toplayıp yukarıya doğru tırmandık. Hocayı tanıma sürecimiz vardı. Hocayı tanımayanlar vardı. O sorunu da aşıp kendimize geldik. Artık ligin ikinci yarısında daha da iyi olup yolumuza devam edeceğiz.'

'İnşallah Ozan'ın durumu geçicidir ve geri döner'

'Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım. Çok sevdiğim, tanıdığım bir kardeşim. İnşallah geçici bir durumdur ve aramıza geri döner. Van Persie'nin de geri dönmesini isterim.

'Kovulmadan gitmem'

Ben bir futbolcuyum. Hiçbir zaman performansım kötü diye kendimi kötü hissetmedim. Buradan kovulmadığım sürece gitmek istemedim. Ayrılacak mıyım diye hiç hareket etmedim. Bazen aklıma geldi ama sesimi çıkarmadım. Buradan kovulmadan gitmem.

Fatih Terim göndermesi

Diğer takımlara hocalar gelir gider. Bunlar önemli değil. Kadıköy'de gelenek değişmeyecektir. Başka da bir şey diyemem. Puan kayıplarımız son dakikalarda yediğimiz yollerden geldi. O puanları katsak şimdi başka bir seviyede olurduk. Ama futbol bu yüzden güzel.

"Cenk bana hep der 'Abi bir tek sana gol atamadım' diye"

Cenk Tosun'a tebriklerimizi iletelim. Çok büyük bir gurur. Kendisini yakından tanıyorum. Bana hep der 'Abi bir tek sana gol atamadım' diye. İnşallah orada çok başarılı olur.

'İlk yarının en başarılısı Beto'

Bence ilk yarının en başarılı kalecisi Göztepe'nin kalecisi Beto'dur' diyerek sözlerini sonlandırdı.