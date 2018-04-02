Volkan Demirel'den şampiyonluk yorumu: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz kazanıp bekleyeceğiz
Volkan Demirel, 5-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel’in açıklamaları şu şekilde:
Bu formayı 500 kere değil, 5 dakika da giyseniz bu forma çok kutsal bir forma. Bana güvendikleri için hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlığım elverdiği sürece 600-700 maç oynamak isterim.
Liderle aramızdaki puan farkı fazla gibi görünüyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmamız gerektiğini konuştuk arkadaşlarla. Bu akşam çok iyi oynadık. Averajımızı düzeltmek istiyorduk bunu başardık.
Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz kazanıp bekleyeceğiz.
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