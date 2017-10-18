Volkan Demirel'den takım arkadaşlarına balık ziyafeti sözü
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, takımına derbiyi yenmeleri durumunda balık ziyafeti vaat etti.
Fenerbahçe'de herkes adeta derbiyle yatıyor derbiyle kalkıyor.
Herkesin tek düşüncesi, belki de ligin akışını değiştirecek dev maçı kazanıp geleceğe daha umutla bakmak. Volkan Demirel, motive edici konuşmalarıyla her zamanki gibi devrede.
'Derbiyi kazanalım da...'
Yedek kalmasına rağmen takıma olan desteğini tam gaz sürdüren kaptanın, "Derbiyi kazanalım da şöyle hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın, kimsenin elini cebine de sokturmam" dediği belirtildi.
(Fotomaç)
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