Volkan Demirel'e atılan telefona el konuldu! Sahaya atan kişi...
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sırasında tribünlerden Fenerbahçe kalecisi Volkan’a fırlatılan telefona Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü el koydu. Telefonu inceleme alan polis ‘İMEİ’ numarasından telefonun sahibini tespit etmeye çalışıyor. Telefonu fırlatan şahıs tespit edildiğinde gözaltına alınacak…
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Mehmet Demirkol: 'Cinayete teşebbüs ile yargılanmalı'
Konuyla ilgili konuşan spor yazarı Demirkol şunları söyledi;
"1.5 metre yukarı gelse Volkan Demirel ölebilir, kafa tası kırılabilir. Volkan Demirel'e bu telefonu atan arkadaşın cinayete teşebbüs ile yargılanması lazım. Bu işin başka yöntemi yok. Bu tribünde bir genç kardeşimiz kafasına gelen şişe yüzünden sıkıntı yaşamıştı. 9 yaşındaydı, şimdi 16 yaşına gelmiştir. 6222 falan değil. Bu adam öldürmeye tam teşebbüs. Bunu göze alan bir adamın bu cezayı çekmesi lazım."
NELER YAŞANDI?
Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e yabancı maddeler atılırken sahaya atılan bir telefon Volkan'ın bacağına isabet etti.
Tribünlerden gelen akıllı telefonu Volkan eliyle saha dışına attı. Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın tribünleri uyarısıyla maç kaldığı yerden devam etti.
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