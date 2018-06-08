Volkan Demirel'e TL üzerinden yeni sözleşme şartı
F.Bahçe yönetimi, bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yasındaki kaleci Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli kaleciyle yola devam etme kararı alan yönetim Volkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Tecrübeli kaleciyle Euro yerine Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerilecek. Volkan Demirel'in bunu kabul etmesi durumunda yola devam edilecek.
Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli kaleciye senelik 3 milyon TL teklif edilecek.
(Yeni Şafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.