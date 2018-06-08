Volkan Demirel'e TL üzerinden yeni sözleşme şartı

Tecrübeli kaleciyle yola devam etme kararı alan yönetim Volkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Tecrübeli kaleciyle Euro yerine Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerilecek. Volkan Demirel'in bunu kabul etmesi durumunda yola devam edilecek.

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli kaleciye senelik 3 milyon TL teklif edilecek.

(Yeni Şafak)