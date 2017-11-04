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Volkan Demirel'in 'Babam' paylaşımı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in babasının vefat ettiği iddia edildi.

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Volkan söylentilerin ardından sosyal medya Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Volkan kendi resmi hesabından şunları yazdı...

"Nereden çıktığını anlamadığım bir söylenti. Sen çok yaşa... Babam. Allah seni başımızdan eksik ekmesin..."

(Ajansspor)

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