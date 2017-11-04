Volkan Demirel'in 'Babam' paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in babasının vefat ettiği iddia edildi.
Volkan söylentilerin ardından sosyal medya Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.
Volkan kendi resmi hesabından şunları yazdı...
"Nereden çıktığını anlamadığım bir söylenti. Sen çok yaşa... Babam. Allah seni başımızdan eksik ekmesin..."
(Ajansspor)
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