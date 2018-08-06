Volkan Demirel'in fedakarlığı Ali Koç'u çok etkiledi
Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Volkan Demirel'in, bazı fedakarlıklarda bulunması Ali Koç'u çok etkiledi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile uzun süre yeni mukavele yapılmamıştı. Tecrübeli kaleci ile yapılan yeni sözleşmenin perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı. Volkan Demirel'in yaptığı fedakarlıkların yeni sözleşmenin imzalanmasında etkili olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı. Buna göre Ali Koç yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.
ALİ KOÇ, KULÜP ADINA VEFA GÖSTERDİ
36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı.
Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptana imzayı attırdı.
'MUTLULUK VERİCİ, GURUR VERİCİ, ONUR VERİCİ...'
Volkan, sözleşme yenilediği gün özellikle başkan Ali Koç'a teşekkür etmişti. Tecrübeli kaleci, "Ben zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
(Fotomaç)
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