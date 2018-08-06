Volkan Demirel'in fedakarlığı Ali Koç'u çok etkiledi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile uzun süre yeni mukavele yapılmamıştı. Tecrübeli kaleci ile yapılan yeni sözleşmenin perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı. Volkan Demirel'in yaptığı fedakarlıkların yeni sözleşmenin imzalanmasında etkili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı. Buna göre Ali Koç yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.

ALİ KOÇ, KULÜP ADINA VEFA GÖSTERDİ

36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı.

Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptana imzayı attırdı.