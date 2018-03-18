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Volkan Demirel'in Galatasaray istatistiği dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin file bekçisi bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynarken, iç sahada sarı-lacivertli forma ile derbi yenilgisi yaşamadı.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 33. kez kaleyi korudu. Sahanın en iyi isimlerinden biri olan ve belki de sarı-lacivertli ekibi yenilgiden kurturan tecrübeli file bekçisi ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Volkan, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iç sahada forma giydiği hiçbir derbi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Toplam 37 maça çıkan sarı-lacivertli ekibin kaptanı 21 galibiyet, 16 beraberlik gördü...

Başarılı kaleci, 26'sı lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa, biri de özel olmak üzere 33 Galatasaray derbisinde ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Volkan dün gece de Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Beş tane net pozisyonu çıkaran kaptan, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

(Skorer)

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