Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu haline gelen ve sezon sonu Amerika'ya gideceği iddia edilen Volkan Demirel ile ilgili menajeri Erdinç Şehit, katıldığı bir programda Volkan'ın Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan lig maçında yediği goller sonrası taraftarın yoğun tepkisi ile karşılaşan kaptan Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. 

Konuyla ilgili tecrübeli file bekçisinin menajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaları:

"Volkan toparlanır. Morali bozuk da değil. Yeni baba oldu. Fenerbahçe'yi bırakmıyor. Volkan Demirel'in 40.5 yaşına kadar oynama hedefi var. Oliver Kahn'ın rekorunu kıracağım diyor. Volkan Demirel dünya çapında bir kalecidir. Volkan Demirel milli maçları izlerken ağladı."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Irma kasırgasında kan donduran görüntü!

Irma kasırgasında kan donduran görüntü!

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA