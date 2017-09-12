Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak
Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu haline gelen ve sezon sonu Amerika'ya gideceği iddia edilen Volkan Demirel ile ilgili menajeri Erdinç Şehit, katıldığı bir programda Volkan'ın Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan lig maçında yediği goller sonrası taraftarın yoğun tepkisi ile karşılaşan kaptan Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili tecrübeli file bekçisinin menajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamaları:
"Volkan toparlanır. Morali bozuk da değil. Yeni baba oldu. Fenerbahçe'yi bırakmıyor. Volkan Demirel'in 40.5 yaşına kadar oynama hedefi var. Oliver Kahn'ın rekorunu kıracağım diyor. Volkan Demirel dünya çapında bir kalecidir. Volkan Demirel milli maçları izlerken ağladı."
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