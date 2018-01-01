Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Demirel'in paylaşımı dikkat çekti

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş erkek basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı.

Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı. Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA