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Volkan Demirel'in yediği gol Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı

Benfica'nın Cervi ile Fenerbahçe'ye attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, bazıları ise deneyimli kaleciye sahip çıktı. İşte tepkiler...

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Benfica'nın Cervi ile Fenerbahçe'ye attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, bazıları ise deneyimli kaleciye sahip çıktı. İşte tepkiler...

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