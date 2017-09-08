Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Şen 2 yıllığına Trabzonspor'da

Trabzonspor, transferin son gününde bonservisi elinde bulunan Volkan Şen ile 2 senelik anlaşmaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2014-15 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan ayrılan Volkan Şen ile transfer döneminin son gününde el sıkışan bordo mavililerin, oyuncuya yıllık 850 bin Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
 
İMZA TÖRENİ YAPILACAK
 
30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yanı sıra yeni transferler Tomas Hubocan ile Jose Sosa için yarın [9 Eylül] imza töreni düzenleneceği belirtildi.
 
TRABZONSPOR'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ
 
Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.
 
Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.
 
DHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA