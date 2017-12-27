Volkan Şen ağrılarım var dedi antrenmana çıkmadı
Trabzonspor'da sezon başında bedelsiz alınan Volkan Şen, önceki gün akşam antrenmanına katılmadı.
Son dakikada belinde ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmayan Volkan'ın bu hareketine Rıza Çalımbay'ın oldukça kızdığı ve doktorlardan konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Çalımbay'ın bu gelişmenin ardından ise Volkan Şen'i kupada bugün oynanacak olan Atiker Konyaspor maçının kadrosuna almadı.
(Fotomaç)
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