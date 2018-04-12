Volkan Şen Beşiktaş'a gelmek istiyor

KONYASPOR’DA top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Volkan Şen’in, Şenol Güneş’le transfer için görüştüğü iddia edildi. Volkan Şen’in Bursaspor’dan hocası olan Güneş’e, “Beşiktaş’a bedelsiz gelirim hocam” dediği öne sürüldü.

(Aksam)