Volkan Şen Beşiktaş'a gelmek istiyor
KONYASPOR’DA top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Volkan Şen’in, Şenol Güneş’le transfer için görüştüğü iddia edildi.
KONYASPOR’DA top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Volkan Şen’in, Şenol Güneş’le transfer için görüştüğü iddia edildi. Volkan Şen’in Bursaspor’dan hocası olan Güneş’e, “Beşiktaş’a bedelsiz gelirim hocam” dediği öne sürüldü.
(Aksam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.