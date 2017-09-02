Volkan Şen, Musa Çağıran ve Ahmet Oğuz Beşiktaş'a gidiyor

Beşiktaş’ın yerli operasyonu son sürat devam ediyor. Kadrodaki Türk futbolcu sayısını arttırmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, kanatlar için boştaki Volkan Şen, orta saha için Musa Çağıran ve sağ bek için de Ahmet Oğuz’u düşünüyor.

Volkan’la temasları sürdüren Beşiktaş, tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro’dan fazlasını vermiyor. Eğer Volkan bu teklifi kabul ederse anlaşma sağlanacak. 24 yaşındaki sağ bek Ahmet için Gençlerbirliği’nin 3 milyon Euro’luk bir talebi var. Beşiktaş ise işin 1.5 milyon Euro civarında bir para karşılığında işin biteceğini düşünüyor. Oyuncuyla anlaşan Siyah-Beyazlılar, Başkent ekibinin fiyat düşmesini bekliyor.

Tek sıkıntı Osmanlıspor!

Musa Çağıran konusunda ise tek engel Osmanlıspor gibi görünüyor. Geçen sezon çok iyi bir performans ortaya koyan ve ligin en değerli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan Osmanlı, Beşiktaş’ın ancak yüksek bir rakam önermesi halinde transfer teklifini değerlendirecek.

(Fanatik)