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Volkan Şen: Trabzonspor'da çok başarılı olmak istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Volkan Şen, yeni macerasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Volkan Şen, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'den ayrıldığı gün bordo-mavili ekibe geri dönmek için mesaj yolladığını belirtti.
 
Transfer döneminin zorlu geçtiğini belirten Volkan, "Süreç benim adıma yorucu ve zorlu geçti. 1,5 aylık bir sürede takımdan ayrı, bireysel olarak antrenmanlar yaptım. O sırada görüştüğümüz takımlar oldu. Fenerbahçe'den ayrıdldığımda, başkanımıza tekrar Trabzonspor'da oynamak istediğimi söylemiştim. O süreç biraz uzadı. Her şeyi geride bıraktım artık. Sadece futboluma konsantre olmak istiyorum. Bir an önce hazır olup, başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
 
"TRABZONSPOR'A GELDİĞİMDE HATA YAPMIŞTIM"
 
Trabzonspor'a geri dönüş için kendisinin ilk teması kurduğunu kaydeden milli oyuncu, "Başkanımız isterim tabii ki ama, hocayla konuşmam gerekiyor dedi. Hocama da teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a geldiğim dönemde hata yapmıştım ve hazır olmadığım bir dönemde antrenmanlara başlamıştım, çünkü oynama isteği vardı. Hata yaptığımı sonradan anladım, üst üste sakatlıklar yaşadım. Tam hazır olduğumda, en iyisini yapmaya çalışacağım. Bugünden itibaren sadece oynamak istediğim için, çok iyi olmak için beklemem gerekiyor. %100'e gelmem gerekiyor. Ekstra idmanlar yapıyorum, tesiste kalıyorum, sadece futbola odaklanmak, çok başarılı olmak istiyorum" dedi.
 
"BORCUMU ÖDEMEYE GELDİM"
 
Trabzonspor taraftarına da teşekkür eden Volkan, "Borcumu ödemeye geldim, ilk geldiğimde çok iyi bir karşılama oldu. Trabzonspor taraftarına tekrar teşekkür ediyorum. Bana yine sahip çıktılar, kucak açtılar. Oynadığım futbolla karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

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