Volkan Şen Trabzonspor'dan ayrılıyor

Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra kadro şişkinliği ve aynı bölgelerdeki oyuncu fazlalığı nedeniyle bu konudaki rahatsızlığını dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, devre arası transfer döneminde öncelikle iç transferin çözüme kavuşturulmasını istediği öğrenildi.

Yönetimle transfer konusunda görüşmelerini sürdüren Çalımbay'ın, kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi gerektiği ve daha sonra dış transfere odaklanılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında da yükümlülükleri bulunan Trabzonspor'da yönetimin de mevcut kadrodaki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi. Özellikle takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncular için gelecek tekliflere açık olduğu, bu konuda çalışmaların da başlatıldığı bildirildi. Bordo mavililer, kadro şişkinliğini azalttıktan sonra devre arasında 2 ya da 3 takviye yapmayı planlıyor.

YUSUF, OKAY VE MAS İÇİN TEKLİFLER VAR

Bu arada Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Uzun süredir Yusuf Yazıcı'nın performansını takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin de genç oyuncu için devrede olduğu ancak yönetimin Yusuf'u satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bordo-mavili takımda ayrıca Okay'a İngiltere ve İspanya'dan, Mas'a ise ülkesi Arjantin'den teklifler olduğu belirtildi.

VOLKAN YOL AYRIMINDA

Ayrıca, Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Volkan Şen'in de yol ayrımında olduğu öğrenildi. Bordo mavili takımda bu sezon lig ve kupada toplamda 4 maçta 135 dakika süre alıp 2 gollük performans sergileyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

(DHA)