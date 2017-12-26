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Volkan Şen'le Sakıb Aytaç takası dikkat çekiyor

Trabzonspor, Mas’ın takımdan ayrılma ihtimali karşısında Antalyaspor’dan Sakıb için girişimlerini hızlandırdı. Güney ekibi ise bordo mavililerden Volkan Şen'i istiyor.

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Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ı gündeme aldı. 26 yaşındaki solbek kendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularken yönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti. 

ANTALYSAPOR VOLKAN ŞEN'İ İSTİYOR

Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi.

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