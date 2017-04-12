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Kaleci antrenörü Murat Öztürk Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'den memnun olmayan Fenerbahçe'nin file bekçileri Murat Öztürk'ün ismini duyunca bir hayli sevindi.

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Atiker Konyaspor, önceki gün Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, 1 puanı belki de Titi'nin penaltısında gole izin vermeyen kalecisi Serkan Kırıntılı sayesinde aldı.

3 sezon Fenerbahçe deneyimi yaşayan Serkan, "Hocam sağ olsun. Maçtan önce Titi'nin kullandığı penaltıları izledik, üzerine çalıştık. Oraya atacağını biliyordum. İnanarak gittim ve kurtardım" diyerek kaleci antrenörü Murat Öztürk'e teşekkür etti. Serkan, Öztürk'le penaltı kurtarma oranlarını rekor seviyelere taşıdığını söyledi. Öztürk'ün, Aykut Kocaman'la birlikte F.Bahçe'ye geri döneceği öğrenilirken, buna en çok kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'den şikayetçi olan iki yerli kaleci Volkan Demirel ve Ertuğrul Taşkıran sevindi.

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