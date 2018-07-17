Wahbi Khazri St. Etienne'e imza attı
Transfer döneminde Beşiktaş'ın da istediği Wahbi Khazri, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'e transfer oldu.
Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.
Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Dünya Kupası'nda Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.