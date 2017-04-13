NBA’de normal sezon heyecanı sona erdi
NBA’de normal sezon oynanan 14 karşılaşma ile tamamlandı. Batı Konferansı takımı Golden State Warriors normal sezonu 67 galibiyet ve 15 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı. Doğu Konferansı'nda ilk sırayı ise Boston Celtics aldı.
Warrios galibiyetle bitirdi
NBA’de normal sezonun son maçında son gününde Golden State Warriors, Oracle Arane'daki maçta Los Angeles Lakers'ı 109-94 mağlup etti. Bu sonuçla normal sezonu ilk sırada tamamlayan Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı, 8 ribaund, Stephen Curry 20 sayı, 8 asist ile oynadı. Lakers'ta ise Jordan Clarkson 17 sayı, 3 ribaund, Tyler Ennis 14 sayı, 5 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.
Indiana Pacers, play-offa kaldı
İndiana Pacers, Atlanta Hawks'ı evinde 104-86 mağlup ederek play-off’a kalmayı başardı. Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova maçta 15 sayı, 3 ribaund ile mücadele ederken takım arkadaşları Jose Calderon 12 sayı, 5 asist, Taeurean Prince 11 sayı ile oynadı. Pacers‘ta ise Paul George 32 sayı, 11 ribaund ve Jeff Teague 19 sayı-7 asist ile galibiyete katkıda bulundu.
Utah evinde kazandı
Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 101-97 yendi. Jazz'da Gordon Hayward 14 sayı, 2 ribaund, Rudy Gobert 13 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Spurs'te LaMarcus Aldridge 18 sayı, 5 ribaund ve Kawhi Lenard 14 sayı, 5 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
Nuggets, Thunder'ı devirdi
Denver Nuggets, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 111-105'lik skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 29 sayı, 16 ribaund, Jamal Murray 27 sayı, 6 asist ile mücadele ederken, Thunder'da ise Taj Gibson 13 sayı, 7 ribaund ve Jerami Grant 13 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
NBA’de normal sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalar şöyle:
Golden State Warriors: 109 - Los Angeles Lakers: 94
Los Angeles Clippers: 115 - Sacramento Kings: 95
Portland Trail Blazers: 100 - New Orleans Pelicans: 103
Utah Jazz: 101 - San Antonio Spurs: 97
Boston Celtics: 112 - Milwaukee Bucks: 94
Chicago Bulls: 112 - Brooklyn Nets: 73
Cleveland Cavaliers: 83 - Toronto Raptors: 98
Houston Rockets: 123 - Minnesota Timberwolves: 118
Indiana Pacers: 104 - Atlanta Hawks: 86
Memphis Grizzlies: 93 - Dallas Mavericks: 100
Miami Heat: 110 - Washington Wizards: 102
New York Knicks: 114 - Philadelphia 76ers: 113
Oklahoma City Thunder: 105 - Denver Nuggets: 111
Orlando Magic: 113 - Detroit Pistons: 109
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