Watford, Wida'ya talip oldu

Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida’ya sürpriz bir talip çıktı. Hırvat futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford talip oldu. Kara Kartal’da 18 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen 29 yaşındaki Hırvat futbolcu için Ada ekibinin, 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’ten fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda forma giyecek.

(Fanatik)