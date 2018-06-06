WBA, Lens'e talip oldu

İNGİLİZ basını, gezon başında Sunderland’tan transfer edilen ve beklentilerin çok altında kalıp gözden düşen Jeremain Lens’i Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’un transfer etmek istediğini ileri sürdü. Sportif direktör Giuliano Terraneo’nun Lens’i takıma kazandırmak istediği ve bu nedenle WBA’nın kısa süre içinde resmi teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi.