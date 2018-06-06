WBA, Lens'e talip oldu
Bu sezon Premier Lig'den düşen WBA, Lens'e talip oldu.
- StarSpor
İNGİLİZ basını, gezon başında Sunderland’tan transfer edilen ve beklentilerin çok altında kalıp gözden düşen Jeremain Lens’i Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’un transfer etmek istediğini ileri sürdü. Sportif direktör Giuliano Terraneo’nun Lens’i takıma kazandırmak istediği ve bu nedenle WBA’nın kısa süre içinde resmi teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.