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WBA'dan Rodallega için Trabzonspor'a 5 milyon poundluk teklif

West Bromwich Albion'ın Rodallega için Trabzonspor'a 5 milyon pound'luk teklif sunduğu bildirildi...

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West Bromwich Albion'ın Rodallega için Trabzonspor'a 5 milyon pound'luk teklif sunduğu bildirildi. Buna karşın teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Hugo Rodallega'yı bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi

Trabzon formasıyla bu sezon toplam 15 maça çıkıp 11 gol, 1 asistle oynayan Hugo Rodallega'ya İngiltere'den teklif geldi. Premier Lig'de düşme hattında bulunan, kümede kalmak için forvet hattına deneyimli bir ismi dahil etmek isteyen West Bromwich Albion'un 32'lik yıldızı uzun süredir takip ettiği ve transfer için düğmeye bastığı ifade edildi.

Bu doğrultuda temasların sıklaştıran West Bromwich; Ada'da daha önce Wigan ve Fulham formaları giyen Kolombiyalı futbolcu için kesenin ağzını açarken, Bordo-Mavililer'e 5 milyon poundluk teklifini iletti.

'DOĞRU BİR TAVIR OLMAZ'

Rodallega için yapılan 5 milyon poundluk teklife rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncusunu verme taraftarı olmadığı öğrenildi. N'doye'un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Hugo'dan vazgeçmelerinin doğru bir tavır olmayacağını yönetimine ileten Çalımbay'ın, Rodellega'nın kalması gerektiğini rapor etti.

Öte yandan Rodellega'nın Bordo-Mavililer'in satışa izin vermesi halinde gidebileceğini yakın çevresine söylediği bildirildi.

Habertürk

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