Webo: Türk halkı 15 Temmuz'da destan yazdı

Osmanlıspor'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Webo'ya takımının kamp yaptığı Antalya'da rastladık. Sempatik tavırları ile dikkat çeken tecrübeli golcü, bizi kırmayarak sorularımıza içtenlikle cevap verirken Türkiye için düşüncelerini, sarı-lacivertli takımdan ayrılma sürecini ve meslektaşlarının performansını FOTOMAÇ'a anlattı. İşte veren Webo'dan çok özel açıklamalar:

BANA DA KUCAK AÇTILAR

Her şeyden önce, uzun zamandır Türkiye'deyim. Türkiye'yi tanıyorum ve şu anki Türkiye'yi de görüyorum. 7 yıldır buradayım, 7 yıldır tanıdığım Türkiye'nin bir barış sürecine gireceğine inanıyorum. Burası turistik bir ülke ve öyle olmaya devam edecek. Yaşanan olaylarla ilgili devlet ve polis büyük uğraş veriyor. Çünkü Türkiye herkese kucak açan bir ülke. Bana da kucak açtı. 15 Temmuz'da Türk halkı destan yazdı. Tüm zorlukların aşılacağına güvenim tam. Burada, Türkiye'de yaşadığım için çok mutluyum.

AYRILANLAR İYİ OYNUYOR

Kuyt, Emre, Egemen, Bekir, Selçuk, ben... Hepimiz F.Bahçe'den aynı anda ayrıldık. F.Bahçe'de çok zor zamanlar geçirdik. Bunların dışında Volkan ve Gökhan da var. Biz o takımda sıkı durduk. Bu kararları aldılar. Her zaman tekrar ediyorum, aldıkları kararlara saygım var. Ama burada en önemli olan şey, bu isimler hâlâ oynuyorlar ve iyi oynuyorlar.

'KALACAKSIN' DEMİŞLERDİ

F.Bahçe'den ayrılmak kariyerimde çok zorlu bir dönüm noktasıydı. Ben yeni sezon hazırlığı yapıyordum. Arkadaşım olan Hasan Çetinkaya'nın telefonu geldi. Büyük bir sürprizdi benim için. Bursa maçından önce başkanla konuşmamız olmuştu ve devam edeceğimi söylemişti. Hasan'ın söylediklerini duyduğumda kulaklarıma inanamadım.

BEN GÖKHAN'I İYİ TANIRIM

Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin amblemiydi. Benfica maçında kimsenin sokmayacağı yerlere kafasını soktu. Berabere biten ya da yenildiğimiz maçlarda Gökhan'ın soyunma odasında ne hallerde olduğunu ben biliyorum.

EN İYİ TÜRK MEHMET EKİCİ

Webo, sarı-lacivertli takımın transfer gündemindeki Mehmet Ekici, Aboubakar ve eski arkadaşı Fernando Muslera için de değerlendirmede bulundu: "Daha önce de söyledim, bence Mehmet Ekici en iyi Türk futbolcu. Ben Fenerbahçe'nin hocası ya da başkanı değilim ama bu tarz oyuncuları takımımda görmek isterim. Çok farklı özellikleri olan bir oyuncu, çok iyi bir oyun görüşü var.

ABOUBAKAR: Gol kaçırıyor ama fırsatlar yaratmak gerekiyor. Beşiktaş'ın son yıllarına bakmak lazım. Demba Ba'nın ve Gomez'in yaptıkları ortada. Mesela herkes Aboubakar'dan aynı şeyi bekliyor. Ama Aboubakar daha çok koşan, mücadele eden ve fırsat yaratan biri. Ama evet biraz daha gol atmış olması gerekiyordu.

MUSLERA: Muslera için ne diyebilirim ki! Yanımda büyüdü adeta. 2001-2002'de aynı ailedeydik. Lugano, Suarez ve Muslera'yla birlikte. Onu gerçekten çok seviyorum. Çünkü benim gollerimi yemekten yoruldu! (Gülüyor).. Öyle diyor bana! "Hangi formayla çıksan hep gol atıyorsun bana diyor!"