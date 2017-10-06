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Welliton, Kayserispor'a gönderdiği paranın havale ücretini kulübe taksiyle göndermiş

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, eski oyuncuları Welliton Soares de Morais'in yeni takımıyla yaptıkları anlaşma doğrultusunda 1,5 milyon euro aldıklarını, 78,5 euroluk havale ücretini de oyuncudan tahsil ettiklerini belirtti.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, eski oyuncuları Welliton Soares de Morais'in yeni takımıyla yaptıkları anlaşma doğrultusunda 1,5 milyon euro aldıklarını, kulübün ciddiyetini anlatmak adına bankanın kestiği 78,5 euroluk havale ücretini de oyuncudan tahsil ettiklerini belirtti.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Welliton'un Kayserispor'dan kulübü hiçe sayarak olaylı bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Welliton'un Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüple anlaştığını anımsatan Bedir, "2 yıl forma giydiği kulüpten bu şekilde ayrılınca yöneticiler olarak biz üzüldük. Kayserispor gibi bir markaya yaptıklarından dolayı canımız sıkıldı. Böyle olunca aramızda bir hukuk kalmadı. Sadece normal alacak verecek meselesine dönüştü." diye konuştu.

PARAYI TAKSİCİYLE YOLLADI

Welliton'un transfer olduğu kulüple görüşüp anlaştıklarının altını çizen Bedir, şunları kaydetti:

"Anlaşmamız doğrultusunda bize 1,5 milyon euro yolladılar. Biz de evraklarını verecektik. Ancak havale yapılırken 78,5 euro işlem ücreti olarak kesildi. Biz de bu parayı istedik. Burada bizim derdimiz para değil. Kulübün ciddiyetini anlatmak adına biraz da espri olsun diye bu işlem ücretini istedik. Oyuncu da bu parayı bir taksiciyle kulübe yolladı. Paranın azlığı çokluğu, varlığı yokluğu önemli değil. Prensipler önemli. Kayserispor'dan bir oyuncu haksız bir şekilde, elini kolunu sallayarak gidemez. Giderse eğer, bunun müeyyidelerini hem karşı kulüp hem de oyuncu öder. Sonuçta anlaştığımız para, kulübümüzün hesaplarına girdi, biz de Welliton'un evraklarını verdik."

Bedir, bu olayın her oyuncuya ders olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini tamamladı.

Welliton, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Sharjah'da forma giyiyor.

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