Werder Bremen'den Tuzlaspor'a transfer oldu!
Spor Toto 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, Almanya Bundesliga devi Werder Bremen'den gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı transfer etti.
Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.
Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu, takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Onur Çapın artık, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.