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Wesley Sneijder, Bülent Uygun'un yeni takımı Al-Gharafa ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaştığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Nice'te yeterince forma şansı bulamayan Wesley Sneijder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce MLS ekibi Los Angeles Galaxy'e transfer olacağı yazılan Wesley Sneijder'in Katar'da oynayacağı gündeme geldi.

BÜLENT UYGUN ÇALIŞTIRIYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre; Wesley Sneijder, Katar'ın Al-Gharafa ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Osmanlıspor ile Eylül ayında yolları ayrılan Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde Al-Gharafa ile anlaşmıştı.

(Sporx)

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